باستخدام البكتيريا.. شاهد كيف تُرمم المباني القديمة في روما

2021/10/31 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في روما، يحاول فريق من عاملي الحفاظ على الآثار إنقاذ كنوز المدينة باستخدام تقنية جديدة تستخدم أحد أقدم أشكال الحياة: البكتيريا.تقرير مراسل CNN، بن ويدمان.

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