سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في منطقة المنصور

2021/10/31 | 09:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصواريخ أحدثت إنفجارات دون ان تُخلّف إصابات بشرية.

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