2021/10/31 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن بعمليات العد والفرز والتي شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 25% من مجموع المحطات بعموم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: العد اليدوي لـ25‎%‎ من المحطات لم يظهر أي تزوير المركز الخبري الوطني.

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