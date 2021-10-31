المفوضية تجري عمليات اعادة عد وفرز محطات كربلاء

2021/10/31 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انها تجري عمليات اعادة عد وفرز محطات اقتراع محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب انه “تجري الان عملية العد والفرز لمحطات محافظة كربلاء والبالغ عددها (١٠١) محطة“.

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