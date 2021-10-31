2021/10/31 | 09:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاوف أمريكية ويابانية من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/31 | 09:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف أمريكية ويابانية من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف أمريكية ويابانية من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).