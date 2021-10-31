بغداد اليوم تعرض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بعموم العراق - عاجل

2021/10/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تعرض بغداد اليوم، الأحد، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في عموم البلاد.

وجاءت الأسعار على النحو الآتي:-

بورصة بغداد

سعر البيع مقابل 138.250 د.

سعر الشراء مقابل 147.250 د.

بورصة الشمال

سعر البيع مقابل 148.500 د.

سعر الشراء مقابل 147.500

بورصة الجنوب

سعر البيع مقابل 148.250 د.

سعر الشراء مقابل 147.250 د.

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