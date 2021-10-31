2021/10/31 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقدم متظاهرون، اليوم الأحد، على غلق طريق بلدوزر-كنعان شرق بعقوبة، للمطالبة بكشف قتلة المقدم في الشرطة سرمد العتبي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من المتظاهرين اقدموا اليوم، على غلق طريق بلدوزر-كنعان شرق بعقوبة قرب منطقة عتبة واعلنوا اعتصاما سلميا".

وأضاف، أن "ذلك يأتي للمطالبة بكشف قتلة المقدم في الشرطة سرمد العتبي، والذي اغتيل قبل نحو شهرين قرب قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة، في ظروف غامضة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يغلقون طريقا مهما شرق بعقوبة ويعلنون اعتصاما مفتوحا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يغلقون طريقا مهما شرق بعقوبة ويعلنون اعتصاما مفتوحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).