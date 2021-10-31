فلاحو الديوانية يتظاهرون للمطالبة بدعم القطاع الزراعي

2021/10/31 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / نينا/ تظاهر اليوم العشرات من الفلاحين والمزارعين في محافظة الديوانية للمطالبة بدعم القطاع الزراعي في محافظتهم كونها زراعية بالدرجة الاولى.وطالب المتظاهرون ايضا بأقرار قانون الديوانية عاصمة العراق الزراعية وبمستحقات المسوقين من الفلاحين والمزارعين وزيادة حصة المحافظة من الموارد المائية وتوفير الاسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية./ انتهى

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