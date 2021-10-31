ردا على امتعاض روسيا.. وزير خارجية تركيا: الطائرات المسيرة أصبحت ملكا لأوكرانيا

2021/10/31 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الطائرات المسيرة التي تستددخمها أوكرانيا في إقليم دونباس ضد المجموعات التي تدعمها روسيا أصبحت ملكا لكييف، الأحد

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