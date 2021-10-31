2021/10/31 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الأحد، (31 تشرين الأول 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,800

....

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,250

بيع

148,250

————————————————

البصرة - بورصة

147,850

———————————

اربيل - بورصة

148,000

———————————-

الموصل - بورصة

148,000

———————————-

النجف - بورصة

147,850

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل والبصرة والموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل والبصرة والموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).