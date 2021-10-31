السجن 5 سنوات بحق مسؤول عراقي سابق في قضية فساد

2021/10/31 | 10:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، إصدار قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في ديوان محافظة بابل، بعد إدانته في قضيَّة ابتزاز وكيل إحدى الشركات وطلب الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان، 31 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "محكمة جنايات بابل/ الهيئة الثالثة أصدرت حكمًا حضوريًا يقضي بالسجن لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقِّ مدير مديريَّة التعاقدات في ديوان محافظة بابل سابقًا استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وأضاف البيان، أنّ "قرار الحكم الصادر بحق المدان جاء على خلفيَّة قضيَّة مساومة وكيل إحدى الشركات الأجنبيَّة وابتزازه وطلب مبالغ ماليَّة، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركة المُنفِّذة لمشروع تجهيز ونصب (رنين ومفراس حلزوني) في أحد مُستشفيات محافظة بابل".

وأوضح البيان، أنّ "المحكمة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّةِ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن حضورياً؛ استنادًا إلى أحكام القرار".

وسبق للمحكمة، أن أدانت مسؤولين آخرين في القضيَّة، بعد إفرادها قضايا بحقهم، إذ حكمت على مدير قسم العقود في ديوان المُحافظة السابق بالسجن لمُدَّة سبع سنوات.

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