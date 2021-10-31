أول ظهور علني لقائد حركة طالبان

2021/10/31 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة، الذي قال البعض إنه قتل والبعض الآخر إنه مختبئ في باكستان، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان في أول ظهور علني له منذ تعيينه في 2016، كما أعلنت حكومة طالبان الأحد.

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