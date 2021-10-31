مفوضية الانتخابات: عدم ثبوت حصول تزوير

2021/10/31 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس السبت، إعادة فتح باب الطعون على النتاتج، وفيما اشترطت حالة وحيدة تتعلق فقط بتوفر المدعيات الأولى التي لا تحمل توصية بالعد والفرز.

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