2021/10/31 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن مساع الوزارة بشأن تأمين نظام السلات الغذائية واستمراره بشكل شهري، فيما أشارت إلى تقديمها طلباً لمجلس الوزراء من اجل تضمين المشروع في موازنة عام 2022.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تكشف لـ”NNC” آخر المستجدات بشأن تجهيز السلات الغذائية المركز الخبري الوطني.

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