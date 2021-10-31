مزارعو الديوانية يتظاهرون للمطالبة بدعم القطاع الزراعي

2021/10/31 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

تظاهر العشرات من الفلاحين والمزارعين في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، للمطالبة بدعم القطاع الزراعي في محافظتهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين طالبوا باقرار قانون الديوانية عاصمة العراق الزراعية، وبمستحقات المسوقين من الفلاحين والمزارعين وزيادة حصة المحافظة من الموارد المائية وتوفير الاسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية".

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