طقس ممطر بعواصف رعدية في الوسط والشمال لليومين المقبلين

2021/10/31 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /توقعت هيئة الانواء الجوية هطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية في الوسط والشمال خلال اليومين المقبلين.وذكرت الانواء في بيان : ان طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا .والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، بمدى رؤية في الوسطى (8-10)كم وفي الشمالية (6-8 )كم.وطقس المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ، بمدى رؤية في الوسطى (8-10)كم.وستكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 22مئوية والعظمى 31 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والسليمانية 17 مئوية واعلاها في واسط والبصرة 25 مئوية ، وادنى درجة عظمى في دهوك 21 مئوية واعلاها في الناصرية 36 مئوية.ويبقى الطقس يوم الثلاثاء المقبل على حاله في المنطقتين الوسطى والشمالية ..وصحوا بغيوم متفرقة في المنطقة الجنوبية بدرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم المناطق./انتهى3

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