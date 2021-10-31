2021/10/31 | 10:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأحد 31 أكتوبر 2021 | 10:26 صباحاً

| عدد القراءات : 10

مجلس الوزراء يُقرّ التوصية الخاصة بالخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها إقليم كردستان

اقرّ مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في محضر لجنة الأمر الديواني 57 لسنة 2021 الخاص بالخطة الزراعية.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء , اليوم الاحد ,انه ورد في الإقرار اعتماد كمية «375» الف طن حنطة في إقليم كردستان؛ لتسليمها إلى وزارة التجارة الاتحادية للموسم الزراعي الشتوي 2020 -2021، مع الأخذ بعين الاهتمام قلة الأمطار للموسم الزراعي الحالي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يُقرّ التوصية الخاصة بالخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يُقرّ التوصية الخاصة بالخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).