قارنه بوالده.. طفل يشجع محمد صلاح على طريقته الخاصة

2021/10/31 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون صورة لطفل يشجع ليفربول بينما رفع لافتة مميزة تُظهر حبه للاعب المصري محمد صلاح

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