دائرة المرور تحدد موعد تغيير الزي الصيفي في المثنى

2021/10/31 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة المرور في محافظة المثنى، الأحد، موعد تغيير الزي الصيفي لمنتسبي الدائرة.

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وقال إعلام المرور في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2021)، "إلى كافة رجال المرور في محافظة المثنى، سيكون موعد التغير من الزي الصيفي إلى الزي الشتوي يوم الأثنين القادم الموافق 8 تشرين الثاني 2021".

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