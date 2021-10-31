المفوضية: دققنا 25% من نتائج الانتخابات.. ولا يوجد تزوير

2021/10/31 | 10:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت مفوضية الانتخابات، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن بعمليات العد والفرز والتي شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 25% من مجموع المحطات بعموم العراق.

المفوضية أعادت عد وفرز 25% من مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بواقع 14621 محطة ولم يظهر هنالك أي تزوير

وقال عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "لم يحدث أي تشكيك بالعملية الانتخابية بعد نهايتها ولم يتحدث أي طرف عن حدوث خروقات، لكن بعد ظهور النتائج الأولية ظهرت اعتراضات وتشكيك بالعملية الانتخابية من قبل أطراف متضررة من النتائج".

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وأضاف: "بعد انتهاء العملية الانتخابية منحنا المراقبين نتائج وفق شرائط كل محطة يتواجدون فيها ولم يعترض أحد، وبعدها عرضت النتائج الأولية، من قال بأنه حدث تغيير، قدم طعونًا وأجريت عملية العد والفرز على هذا الأساس".

ولفت إلى أن "المفوضية أعادت عد وفرز 25% من مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بواقع 14621 محطة ولم يظهر هنالك أي تزوير".

وبخصوص الاعتراضات على ما رافق العملية، بيّن محسن أن "خلل التوقف بالأجهزة حدث في 3681 محطة من أًصل أكثر من 55 ألف محطة وحدث بشكل وقتي وطفيف وتم إنهاء التوقف بعد إعادة ادخال الباسورد وعادت الأمور لطبيعتها بيوم الاقتراع".

ولفت إلى أن "الشركة الفاحصة رصينة وأتت بمتابعة من الحكومة والبرلمان وجميع القوى السياسية والتشكيك فيها غير دقيق".

وأكد "لم تصلنا أية شكاوى بدخول أوراق اقتراع للصناديق بعد السادسة مساءً موعد انتهاء العملية الانتخابية والأجهزة مبرمجة لا تسمح بذلك وأيضًا ما ظهر من مقاطع فيديو عن سيارة تحمل صناديق ومنزل يضم مركز اقتراع وشخص يختم أوراق الاقتراع كان في انتخابات 2018 وهذا الأمر مثبت ضمن شكاوى في المفوضية ولا علاقة له بانتخابات 2021".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، يوم أمس، إعادة فتح باب الطعون على النتاتج، وفيما اشترطت حالة وحيدة تتعلق فقط بتوفر المدعيات الأولى التي لا تحمل توصية بالعد والفرز أكدت أنها لمست حالة رضا لدى وكلاء الكيانات والمرشحين والمراقبين على مجريات العملية الجارية في بغداد".

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