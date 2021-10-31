ختام ناجح لبطولة أندية العراق بألعاب القوى

2021/10/31 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاختتمت مساء أمس السبت، منافسات بطولة أندية العراق لألعاب القوى لجميع الفئات ولكلا الجنسين بمشاركة 57 نادياً من مختلف محافظات العراق، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، على مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في بغداد.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" البطولة شهدت تحطيم ثلاثة أرقام عراقية جديدة إذ تمكن لاعب المنتخب الوطني لفئة الناشئين حسين فلاح من تحطيم الرقم العراق في سباق 100م بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 10،47 ثواني وحطم اللاعب نفسه الرقم العراقي لسباق 200م للناشئين بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 21،60 ثانية والرقم الثالث حطمته اللاعبة جاوان بهاء الدين في سباق الوثب الثلاثي للنساء وقفزت لمسافة بلغت 11،84م ".وتابع، أن" نتائج الفرقي لفئة الرجال اسفرت عن فوز نادي الجيش أولاً وجمع 285 نقطة وجاء الشرطة ثانياً وجمع 185 نقطة فيما حلً الحشد ثالثا برصيد 153 نقطة وهي المشاركة الأولى لفريق الحشد على مستوى ألعاب القوى، وبفئة النساء حلّ الجنسية اولاً وجمع 169 نقطة والبيشمركة ثانياً بـ 113 نقطة فيما جاء نفط ميسان ثالثاً وجمع 100 نقطة".وأضاف :" لفئة الشباب جاء الحلة أولا برصيد 194 نقطة والبصرة ثانياً وجمع 136 نقطة فيما جاء الجيش ثالثا برصيد 132 نقطة، ولفئة الشابات جاء الاتصالات أولاً برصيد 165 نقطة والزعفرانية ثانياً برصيد 96 نقطة وبيشمركة ثالثاً برصيد 48 نقطة، أما لفئة الناشئين فجاء الحلة في الصدارة برصيد 195 نقطة وعفك ثانياً برصيد 129 نقطة والخورنق ثالثاً برصيد 47 نقطة، اما للناشئات فقد فاز بالمركز الأول غاز الشمال برصيد 140 نقطة وفتاة نينوى ثانياً برصيد 123 نقطة والسلام ثالثاً برصيد 117 نقطة".وأشار الى أن " البطولة شهدت تنظيماً رائعاً من خلال استكمال الشروط القانونية من حيث الشاشات الإلكترونية وبلوك الانطلاق الكهربائي وجميع معدات جهاز خط النهاية وجهاز قياس سرعة الريح وتعد البطولة بروفة تنظيمية لاستضافة إحدى البطولات الدولية".

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