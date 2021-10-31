أرامكو السعودية تعلن عن

2021/10/31 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة أرامكو السعودية، الأحد، أن أرباحها سجلت زيادة نسبتها 158% في الربع الثالث، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها.

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