القبض على متهم بالسطو على إحدى الصيرفات وسرقة مبلغ مالي كبير

2021/10/31 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز شرطة بغداد، القبض على متهم أقدم على السطو على إحدى الصيرفات وسرقة مبلغ مالي كبير.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز قسم شرطة الكرادة التابعة الى قيادة شرطة بغداد، بالتعاون مع مكافحة الإجرام في بابل من إلقاء القبض على احد المتهمين بالسطو المسلح على إحدى …

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