الاسلام السياسي في المشرق العربي .. نشأته وتمويله , فصائله , آيديولوجياته , نجاحاته , أخطائه وسلبياته .....!!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الاسلام السياسي في المشرق العربي نشأته وتمويله , فصائله , آيديولوجياته , نجاحاته , أخطائه وسلبياته .....!!!!! في البداية اود ان الفت انتبهاه القراء الاعزاء بأنني تطرقت في سنوات سابقة لهذا الموضوع ..



ولكن نظراً للمُستجدات والاحداث التي شهدتها المنطقة ولا سيما في السنوات الاخيرة ودور مُختلف فصائل وتنظيمات الاسلام السياسي في هذه الاحداث فقد رأيت أن أتطرق من جديد لهذا الموضوع على نحوٍ أوسع ......





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