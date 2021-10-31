قبل خمس سنوات: اغتيال محسن فكري: دروسٌ من أجل مستقبل الكفاح العمالي والشعبي - محمود جديد

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_جديد في اليوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر من العام 2016، قُتل محسن فكري، الشاب ذو 31 ربيعا، مطحونا في شاحنة قمامة، دفاعا عن مصدر عيشه.



القتل وبهذه الطريقة كان الشرارة، مثل البوعزيزي في تونس، لانطلاق موجة سخط واحتجاج عارمة، هزت المغرب، ثم تعمقت وتجذرت في الريف.



فكان حراك الريف صفحة نوعية ضمن مسيرة كفاح عمالي وشعبي نامية منذ ثلاثة عقود بوجه هجوم برجوازي امبريالي متصاعد.سياسة دولة المغرب المدمرة لطف ......





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