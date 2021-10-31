2021/10/31 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت إنه "الإلهام".



الإلهامُ الذي بسببه كان كل ما في العالم من إبداع موسيقيّ وأدبيّ وتشكيليّ وكذلك علميّ.



جميعُ ما ابتكر الإنسانُ وما اخترع، كان وراءه إلهامٌ ما.



الإلهامُ في اللغة هو "ما يُلقى في الروح" كما قال "ابن منظور”.



ومنذُ الأزل يحاول الإنسانُ تفسيرَ ظاهرة "الإلهام" الملغزة ليعرف كيف يقوم مؤثرٌ خارجي، بإلهام مبدعٍ ما فيكتب قصيدة أو قطعة موسيقية أو ينحت تمثالا أو يرسم لوحة أو يخترع جهازًا عبقريًا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توم الخزين … يا توم - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توم الخزين … يا توم - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).