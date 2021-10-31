40 قذيفة للجيش السوري تستهدف ريف حماة

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قصفت قوات الحكومة السورية بأكثر من 40 قذيفة مدفعية وصاروخية، قرية العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد مقتل جندي من قوات الحكومة السورية في ناحية جورين، بحسب مصادر تحدثت للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري وثق مقتل عنصر من القوات الحكومية السورية وإصابة طفل جراء قصف صاروخي نفذته الفصائل على منطقة جورين التي يتواجد فيها معسكر جورين الذي يعتبر أضخم قاعدة عسكرية للقوات السورية في سهل الغاب بريف حماة، في حين عاودت المقاتلات الروسية قصف منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة بثلاثة غارات جوية قرية كفر عمة غربي حلب، و6 غارات استهدفت محيط نقطة تركية في منطقة البارة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

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