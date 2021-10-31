2021/10/31 | 11:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الكرادة: مجاري بغداد قديمة تحتاج للاستبدال لا الإصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/31 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الكرادة: مجاري بغداد قديمة تحتاج للاستبدال لا الإصلاح) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الكرادة: مجاري بغداد قديمة تحتاج للاستبدال لا الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).