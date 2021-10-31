مجلس الوزراء يعد دراسة تخص مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي (وثيقة)

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعد مجلس الوزراء، دراسة تخص مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، تضمنت الدراسة خيارين ينحصران بين إلغاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي او تقليل صلاحيته.

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