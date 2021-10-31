2021/10/31 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهمين بـ (الدكة العشائرية) واعتقال مطلقي العيارات النارية في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد بملاحقة مرتكبي (الدكة العشائرية) ومطلقي العيارات النارية، والعابثين بأمن المواطنين، وترويعهم، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ملاحقتها لمن تسول له نفسه العبث بأمن وراحة المواطنين"، لافتة الى ان "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بــ (الدكة العشائرية) ومصادرة السلاح الذي بحوزتهم، واعتقال متهم آخر بالتهديد في منطقة الشماعية في الرصافة".

واضافت ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية اعتقلت متهم بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في منطقة الغزالية في جانب الكرخ"، مبينة انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والأسلحة إلى الجهات ذات العلاقة وفق القانون".

واشارت الى انها "تهيب بالابتعاد عن هذه الممارسات التي يحاسب عليها القانون، ونود أن نلفت عناية المواطنين الكرام أن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".

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