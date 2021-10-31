لاعادة النفوذ العثماني.. سياسي يفصح عن سياسة تركيا في العراق - عاجل

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

بين المحلل السياسي عقيل الطائي، اليوم الاحد، ان تركيا تحاول اعادة النفوذ العثماني في العراق عبر هجماتها ضد حزب العمال الكردستاني.

وقال الطائي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، ان "التدخل التركي في العراق خلال السنوات الاخيرة، هو تدخل سافر، جابهته الحكومة بضعف شديد، خصوصا وأن كل ما قامت به تركيا هو احتلال وتهجير وحظر للتجوال، وتعد تجاوزا واضحا على سيادة البلد".

ويتابع "هناك عدة طرق لمواجهة تركيا، دبلوماسية أو تجارية، خصوصا وأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يدعي أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صديق له"، لافتا الى أن "أردوغان يحاول استعادة النفوذ العثماني في العراق وليبيا وسوريا وبعض الدول الأخرى، ولكن مع الأسف فان الدورة النيابية انتهت ولم تقدم شيئا تجاه هذا الأمر".

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