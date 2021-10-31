قيصر الغناء كاظم الساهر يحيي حفلة في دبي

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ أعلنت شركة «مومنتس إيفينت- الإمارات» عن مجموعة حفلات يحييها عدد من نجوم الوطن العربي في دبي، وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة.ومن النجوم الذين يحيون الحفلات بين نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى ليلة رأس السنة، ماجدة الرومي في 25 نوفمبر، وكاظم الساهر في 26 منه، ماجد المهندس، وأصالة نصري 27 منه، ونجوى كرم وناصيف زيتون ليلة رأس السنة.وتقام الحفلات في مدينة دبي للإعلام./انتهى

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