ارتفاع محدود في أسعار البترول عالميا.. وخام برنت يسجل 83.68 دولار

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شهدت أسعار البترول عالميا، ارتفاعا طفيفا، صباح اليوم الأحد، مدعومة بتوقعات خفض الانتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا (أوبك+)، وذلك خلال الاجتماع المقبل نهاية الأسبوع.وسجل سعر خام برنت 83.68 دولارا للبرميل، وكان قد أغلق أمس على 83.66 دولارا، بنسبة زيادة بلغت +0.02%.كما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة (+0.53%) إلى 83.25 دولار للبرميل، وكان قد أغلق أمس على 82.81 دولارا"./انتهى2

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