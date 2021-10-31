إصابات كورونا عالميا 246 مليون حالة ونحو 5 ملايين وفاة

2021/10/31 | 11:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.367.237، وإجمالي الوفيات 4.994.607.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.665 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.949.951.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.694 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.804.094.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 457.740، وإجمالي إصابات 34.260.470.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ287.951 وإجمالي إصابات 3.802.287.وفي المرتبة الخامسة […]

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