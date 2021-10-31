في مصر..الكشف عن مقبرة أثرية على طراز معبد تعود لعهد الملك رمسيس الثاني

2021/10/31 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، اكتشاف مقبرة "بتاح-م-ويا"، الذي شغل مناصب مهمة في عهد الملك رمسيس الثاني، وحكم مصر لمدة 66 عامًا بين عامي 1279 و1212 قبل الميلاد.

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