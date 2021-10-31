صالح والحلبوسي يشددان على حماية المسار الديمُقراطي

2021/10/31 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الأحد، توحيد الصفوف والركون إلى الحوار، في حل المشكلات.وذكر إعلام رئيس الجمهورية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “صالح استقبل […]

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