قيس الخزعلي يهاجم مفوضية الانتخابات: ’لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني’

2021/10/31 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الأمين العام لعصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي، الأحد، على ضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي، مبيناً أن هذه الخطوة ستكشف عن كوارث.

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وقال الخزعلي في تدوينة تابعها "ناس" (31 تشرين الأول 2021)، إن "العد والفرز اليدوي اجراء ضروري، وأكيدا أنه سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء".

وأضاف، "ولكن (بشرطها وشروطها) ومن (شروطها) أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الألكتروني".

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