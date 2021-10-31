مسودة بيان قمة الـ 20.. مخاوف من خسارة المعركة ضد تغير المناخ

2021/10/31 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مشروع مسودة بيان مجموعة العشرين، أن قادة المجموعة سيعترفون بالخطر الوجودي الذي يشكله تغير المناخ، وسيتخذون خطوات تحد من ارتفاع الحرارة.

وأضافت المسودة: ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة أقل بكثير من تأثيراته عند درجتين مئويتين وأن من الواجب اتخاذ إجراءات فورية كي يظل مستوى 1.5 درجة ممكنا.

وتركز القمة، التي تعقد لمدة يومين على عدد من الملفات في مقدمتها المناخ قبل قمة غلاسكو، وأزمة جائحة كورونا، إضافة للتعافي الاقتصادي العالمي ومكافحة سوء التغذية في العالم.

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