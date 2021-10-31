الحكيم يدعو الحكومة العراقية لتقديم الاغاثة لأربيل بعد موجة السيول

2021/10/31 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السياسي العراقي عمار الحكيم الحكومة العراقية لتقديم المساعدة والإغاثة لمحافظة اربيل ، إثر موجة السيول التي اجتاحت المحافظة.وقال الحكيم في بيان مقتضب انه “نتابع بقلق آثار موجة السيول التي اجتاحت محافظة ⁧‫أربيل في ‫كوردستان الحبيبة وخلفت أضرارا مادية جسيمة”.… Readmore

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