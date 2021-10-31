أول ظهور علني للقائد الأعلى الغامض لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة

2021/10/31 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم Daphne ROUSSEAU شارك القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة الذي قال البعض إنه قتل والبعض الآخر إنه مختبئ في باكستان، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان في أول ظهور علني له منذ … Readmore

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