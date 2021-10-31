مطلقة تثير الجدل بعد دعمها من قبل ناشطين ضد زوجها والداخلية تتحرك

2021/10/31 | 11:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الفتاة أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه.

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