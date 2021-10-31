رونالدو يعلق على فوز يونايتد بثلاثية على توتنهام

2021/10/31 | 11:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أداء فريقه مانشستر يونايتد في مباراته ضد توتنهام، أمس الست، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بـ “المذهل”.وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت أهداف “الشياطين الحمر” بتوقيع رونالدو، وإدينسون كافاني، والبديل ماركوس راشفورد.ويأتي انتصار يونايتد على توتنهام بعدما قام المدرب أولي جونار […]

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