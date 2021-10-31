2021/10/31 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة حول سقوط ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ نوع (كاتيوشا) سقطت في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، أحدها في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الاحمر، والثاني في شارع الاميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي ( البناية متروكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور".

واضاف، ان "جميع الحوادث لم تُخلّف إصابات تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لدائرة الإسالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل سقوط ثلاثة صواريخ 'كاتيوشا' في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل سقوط ثلاثة صواريخ 'كاتيوشا' في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).