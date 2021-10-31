المرور تستحدث لجاناً طبيةً في المحافظات

2021/10/31 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ مديرية المرور العامة قريبا

اعتماد قرار تواجد اللجان الطبية ضمن

مواقع استخراج رخص القيادة في

المحافظات، بعد تطبيق قرار مماثل في

العاصمة، بينما تستعد لافتتاح دائرتين

لتسجيل المركبات بمحافظة نينوى.

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