صالح والحلبوسي يؤكدان على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد

2021/10/31 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الاحد، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي

الأوضاع العامة والتطورات السياسية في

البلد والانتخابات التشريعية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون

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