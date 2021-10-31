العراق وألمانيا يبحثان استكمال إجراء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين

2021/10/31 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد الموافق 2021/10/31 السفير الألماني السيد مارتن ياغر.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الطرفين بحثا مراحل استكمال الاجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والقضاء الألماني .

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