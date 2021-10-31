2021/10/31 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن ممثلو المكونين التركماني والعربي في كركوك ،رفضهم تشكيل قوات مشتركة ..مؤكدين رفضهم الحاق احد الوية البيشمركة بوزارة الدفاع .واكد ممثلو العرب والتركمان في مؤتمر صحفي مشترك رفضهم اقحام كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها في صفقات سياسية لخلخلة الوضع الامني وتشكيل قوات مشتركة مع البيشمركة وتحويل لواء منها إلى امرة وزارة الدفاع.واشاروا الى إن بقاء هذا الموضوع حصرًا بين بغداد واربيل وعدم إطلاع ممثلي المكونين التركماني والعربي على تفاصيله مبعث قلق وريبة حول اسباب وتداعيات تشكيل هذه القوة المشتركة.وطالب ممثلو المكونين التركماني والعربي في كركوك ،القائد العام للقوات المسلحة بالعدول عن هذه الخطوات المريبة والحفاظ على السلم المجتمعي في كركوك وإبقاء الملف الأمني إتحاديًا في محافظة كركوك وصلاح الدين ونينوى، كما نص قرار مجلس النواب العراقي داعين كافة القوى السياسية الوطنية الى ضرورة دعم مطالب التركمان والعرب للحفاظ على امن واستقرار محافظة كركوك، وعدم الموافقة على المساس بوضع كركوك الدستوري والامني على حساب صفقات تشكيل الحكومة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب وتركمان كركوك .. يرفضون تشكيل قوات مشتركة واقحام ملف كركوك في الصفقات السياسية بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب وتركمان كركوك .. يرفضون تشكيل قوات مشتركة واقحام ملف كركوك في الصفقات السياسية بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).