شاهد ما فعلته هذه البلدة الأسترالية ليزورها الممثل كريس هيمسورث

2021/10/31 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجلس السياحة في البلدة الأسترالية، كورا، حملة "أحضروا كريس إلى كورا" في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تريد مساعدة ممثل دور "ثور" الشهير في سلسلة أفلام "عالم مارفل السينمائي" لإعادة إحياء السياحة فيها.شاهد كيف كان رده.

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