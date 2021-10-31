معتقدات الله بشرية بجدارة‏ - ميشيل نجيب

2021/10/31 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب من خلال السرد المنطقى فى مقالاتنا السابقة ودون الحاجة لأستشهادات وتأويلات ولاهوتيات بشرية تسقطنا فى حبال ‏وشباك التفلسف الدينى، أوضحت بعبارات سلسلة بسيطة أننا أمام قصص تحكى تاريخ اليهود وصراعهم مع بقية الامم ‏المجاورة، وهجرتهم إلى مصر ثم فى مرحلة متقدمة يتم ترحيلهم إلى السبى البابلى وواضح أنهم كانوا أقلية لكنها كانت ‏منبع الصراعات والحروب فى المنطقة، وقام ملك أشور بتدمير مملكة إسرائيل الشمالية وتد ......





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