معتقدات الله بشرية بجدارة‏ - ميشيل نجيب

#ميشيل_نجيب من خلال السرد المنطقى فى مقالاتنا السابقة ودون الحاجة لأستشهادات وتأويلات ولاهوتيات بشرية تسقطنا فى حبال وشباك التفلسف الدينى، أوضحت بعبارات سلسلة بسيطة أننا أمام قصص تحكى تاريخ اليهود وصراعهم مع بقية الامم المجاورة، وهجرتهم إلى مصر ثم فى مرحلة متقدمة يتم ترحيلهم إلى السبى البابلى وواضح أنهم كانوا أقلية لكنها كانت منبع الصراعات والحروب فى المنطقة، وقام ملك أشور بتدمير مملكة إسرائيل الشمالية وتد ......
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