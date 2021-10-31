2021/10/31 | 12:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإقدام طالبة في كلية الطب على الانتحار بإلقاء نفسها من بناية جامعة العميد في كربلاء.وقال المصدر في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “الأجهزة الأمنية سجلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبة صيدلة تنتحر داخل جامعة العميد بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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